Beata Szydło: Bądźmy razem. Dajmy szansę Polsce!

„Pamiętacie państwo ten entuzjazm, zapał, to, że te emocje, które zostały wyzwolone zwycięstwem prezydenta Dudy a potem prowadziły nas do sukcesu jesienią 2015 roku i pozwoliły na to, żeby program dobrej zmiany, ten program reform, które były potrzebne każdej polskiej rodzinie, każdemu polskiemu przedsiębiorcy, które gwarantowały Polskę, w której jest bezpiecznie, która się rozwija, w której możemy realizować swoje marzenia, z której nie muszą wyjeżdżać młodzi ludzie, bo tutaj otrzymują swoją szansę”.