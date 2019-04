Beata Mazurek: KE jest w stanie obiecać wszystko! Zerowa wiarygodność

Odnosiła się tym samym do apelu Koalicji Europejskiej, która dziś zwróciła się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego o zrealizowanie postulatów nauczycieli oraz zakończenie protestu. Padła też dość komiczna, patrząc na sondaże, obietnica ze strony Grzegorza Schetyny, który zapewnił, że jeśli rząd nie spełni owych postulatów, to KE zrobi to po jesiennych wyborach do parlamentu.