Beata Mazurek: Czeka nas ciężka praca

"Wiemy jedno, że przed nami maraton wyborczy, bo mamy wybory i do Parlamentu Europejskiego, i do parlamentu polskiego. Czeka nas ciężka praca. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by komunikacja między nami a Polakami była jak najlepsza i temu było poświęcone dzisiejsze posiedzenie klubu" - mówiła Beata Mazurek podsumowując wyjazdowe posiedzenie klubu PiS w Jachrance.