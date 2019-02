Beata Mazurek: Będziemy reprezentować Polskę, a nie donosić

"Idziemy tam po to, żeby podejmować dobre decyzje, które będą służyły Polakom, by Polska miała silnego reprezentanta, by reprezentować interesy naszych wyborców, a nie donosić na Polskę" - mówiła Mazurek w rozmowie z Polsat News.

"My wszyscy startujemy po to, żeby wygrać. I zakładam, że jeśli wygramy, to te mandaty każdy z nas przyjmie. Wszyscy, którzy startują, startują z myślą, że jeśli wygrają, to przyjmą mandat i będą eurodeputowanymi. Zarzut do Joachima Brudzińskiego czy innych osób jest o tyle absurdalny, że ani dziennikarze, ani opozycja, takich zarzutów nie stawiała 5 lat temu" - podsumowała.