Beata Kempa o słowach Thun: Są ludzie, którzy prezentują poziom trawy

„Sąd i wyrok na miejscu w wykonaniu PO… Ich poziom manipulacji sięga najwyższych szczytów!” – mówiła w TVP1 Beata Kempa.

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Beata Kempa, była dziś gościem TVP1. W programie „Gość Wiadomości” rozmawiała na temat wypadku premier Beaty Szydło.

„Przestrzegałabym przed tym, żebyśmy byli dziś wszyscy ekspertami od wypadków. (…) To poziom ekspercki imienin u cioci. (…) Niech w tym zakresie wypowiedzą się eksperci” – podkreśliła.

Ostro oceniła działania PO;

„Sąd i wyrok na miejscu w wykonaniu PO… Ich poziom manipulacji sięga najwyższych szczytów! Nie godzę się na to. (…) Urabianie własnego poklasku politycznego… To kolejny dowód na to, że ci państwo nie mają pomysłu na to, co robić w tej opozycji”

Kempa skomentowała też żądania dymisji szefa MSWiA, Mariusza Błaszczaka:

„Żądanie głowy pana ministra Błaszczaka? Gdzie byli, gdy była katastrofa smoleńska? Nie żądali głowy p. Janickiego. Komorowski awansował go na stopień generalski.”

Skomentowała także skandaliczną wypowiedź Róży Thun na temat kapliczek:

„Są ludzie, którzy prezentują poziom trawy, a ja nie potrafię do takiego poziomu zejść. (…) Proponuję p. Róży Thun, by nie drwiła z naszych poglądów, z naszej wiary, z naszych kapliczek, bo to nasza tradycja narodowa.”

dam/TVP1,Fronda.pl

13.02.2017, 21:05