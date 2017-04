BBN pisze do MON. Chodzi o 'zmiany personalne w SKW'

reklama

Szed Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Paweł Soloch w imieniu prezydenta zwrócił się do ministra obrony narodowej, Antoniego Macierewicza o „stosowne wyjaśnienia” w sprawie działań wobec oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Jak tłumaczył szef Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta, chodzi o kwestię "pewnych zmian personalnych w SKW".

TVP Info podała więcej informacji. W piśmie do MON Soloch poruszył kwestię degradacji oficer, która doprowadziła do uwolnienia z białoruskiego więzienia polskiego kapitana, zaś wcześniej przyczyniła się do złapania rosyjskich szpiegów, ponadto zapytał o próbę obniżenia stopnia płk. Krzysztofowi Duszy, byłemu szefowi CEK NATO.

Duszę zdegradowano za udzielenie mediom wypowiedzi o nocnym wejściu do CEK NATO. Wobec byłego szefa Centrum nie przyjęto dowodów obrony i w rezultacie – w postępowaniu dyscyplinarnym, a nie karnym – zdegradowano go z pułkownika na szeregowego.

Major Magdalenie E. obniżono natomiast stopień z majora do kapitana za uczestnictwo w operacji wymiany aresztowanego na Białorusi polskiego kapitana na złapanego w Polsce białoruskiego szpiega. Stało się tak, mimo iż o całej operacji wiedział rząd Beaty Szydło, a także głowa państwa. Rzecznik dyscyplinarny SKW zarzucił E. samowolne prowadzenie operacji uwolnienia polskiego kapitana z białoruskiego więzienia i ukrywania tego przed przełożonymi.

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy prezydenta, Marek Magierowski, jest to "rutynowa korespondencja" między BBN a MON.

"Wymiana takich pism odbywa się na bieżąco. Pan prezydent oczekuje, iż wkrótce otrzyma wyjaśnienia od pana ministra Macierewicza we wskazanych kwestiach" – poinformował Telewizję Publiczną szef Biura Prasowego KPRP. Jak dodał Magierowski, prezydent otrzymał w tej sprawie listo od posła PO, Marka Biernackiego, a następnie przekazał go do BBN, które z kolei poprosiło resort obrony o odpowiedź.

ajk/TVP Info, Fronda.pl

5.04.2017, 18:29