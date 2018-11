Bazy USA w Polsce coraz bliżej. Ważny list ambasadorów

„Kongres Stanów Zjednoczonych i Pentagon rozważają dalsze zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, a strona polska jest gotowa zapewnić znaczące środki, by wesprzeć te wysiłki” - czytamy we wspólnym liście ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher i ambasadora Polski w Waszyngtonie Piotra Wilczka, który opublikowała „Rzeczpospolita”.

Dyplomaci na łamach dziennika piszą, że wierzą w to, że działania te sprawią, że wzmocniona zostanie zdolność odstraszania w regionie oraz w to, że zwrócą one uwagę na priorytety prezydenta USA Donalda Trumpa jeśli chodzi o podział obciążeń obronnych.