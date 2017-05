Bawaria: Muzułmanin brutalnie zamordował chrześcijankę

reklama

30 kwietnia w niemieckim Prien am Chiemsee w Bawarii w Niemczech doszło do brutalnego mordu. 29-letni azylant z Afganistanu zamordował 38-letnią rodaczkę. Policja twierdzi, że istnieje możliwość, że kobietę zamordowano za to, że była chrześcijanką.

38-letnia kobieta osierociła czwórkę dzieci. 29-letni muzułmanin zamordował ją przez supermarketem, do którego przyjechała z dwójką najmłodszych dzieci. Napastnik najpierw zaszedł kobietę od tyłu, zaatakował nożem w głowę, po czym podciął gardło.

Pomimo obezwładnienia go przez przechodnia oraz przypadkowo znajdującego się nieopodal policjanta, kobieta zmarła. Według jej siostry powodem morderstwa był fakt, że Fatima S. ochrzciła się przed kilku latu w jednej z ewangelickich wspólnot.

„Moja siostra musiała umrzeć, bo stała się chrześcijanką”

- powiedziała w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Bild”.

Morderca miał znać kobietę tylko z widzenia, ale wiedzieć, że ta została chrześcijanką. Policja bada sprawę.

dam/pch24.pl,Fronda.pl

7.05.2017, 16:50