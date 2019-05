Bartłomiej Sienkiewicz: Absolutna klęska opozycji

Koalicja Europejska poległa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na nic zdało się łączenie wszystkich pod sztandarem anty-PiS, Prawo i Sprawiedliwość odniosło ogromne zwycięstwo i według oficjalnych wyników wyborów uzyskało aż 45,38 proc. głosów, a więc wprowadzi do Parlamentu Europejskiego 27 europosłów. KE musiała się zadowolić wynikiem 38,47 proc. i 22 mandatami.

„Jeśli w jesiennych wyborach jest choć cień szansy na pokonanie PiS, to warunkiem podstawowym jest nie szukanie usprawiedliwień, ale powiedzenie wprost: to co się wydarzylo wczoraj to absolutna klęska opozycji”.