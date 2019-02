Bartłomiej M. pozostanie w areszcie

Pan dobra rada 13.2.19 21:17

Skandal? Rozumiesz to pojęcie? O ile sprawa misia od początku była jasna i można było to nazwać skandalem to o tyle umożliwienie ludziom niepełnosprawnym możliwości korzystania z usług seksualnych to prawie taka sama potrzeba jak dostęp do rehabilitacji. Zdrowie fizyczne jest równie ważne jak to fizyczne.