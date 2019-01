Bardzo zła jakość powietrza w sześciu województwach

Kto pali plastiki? Sklepikarze. Mają tego od cholery.

Segregowanie to jest praca za którą nikt nie płaci. Prościej spalić.

Drewno to jest najlepsza energia odnawialna, nie to co gaz albo węgiel.



Po co ta nagonka? proste - trzeba zrobić rynek dla gazu z USA.



PS Opalanie węglem jest bardzo czyste. Może chcesz poradnik jak dobrze palić?

