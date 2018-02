Bardzo ważny apel kardynała Roberta Saraha o przyjmowaniu Komunii świętej

Kardynał Robert Sarah ponowił apel o przyjmowanie Komunii świętej na kolanach i wyłącznie do ust. W opublikowanej na łamach włoskiego portalu ,,La Nuova Bussola Quotidiana'' przedmowie do książki o przyjmowaniu Komunii auorstwa Federico Bortoliego zwraca uwagę na konieczność odbudowania najwyższego szacunku dla Eucharystii.

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreślił, że naganna jest praktyka przyjmowania Komunii świętej na rękę. W jego ocenie jest ona przejawem braku odpowiedniej czci dla Ciała Chrystusa. Kardynał Sarah pzywołał tu przykład św. Jana Pawła II, który ,,nigdy nie pozwolił sobie na to, by siedzieć w obliczu Najświętszego Sakramentu'', nawet w bardzo zaawansowanym wieku, przygnieciony chorobą, klękał przed naszym Panem obecnym w Eucharystii. Podobnie św. Matka Teresa z Kalkuty jest doskonałym przykładem właściwej czci należnej Komunii świętej, pisze kardynał.



Prefekt watykańskiej kongregacji zwrócił ponadto uwagę na długą praktykę Kościoła udzielania Komunii świętej do ust a także na kolanach. Pzrzypomniał, że nawet Pan Jezus w ogrodzie Getsemani padł na kolana, modląc się do Boga. Co więcej Eucharystii nie można spożywać tak, jak zwykłego chleba, podkreślił kardynał, bo jest przecież tym, co święte par excellence. W ocenie kardynała zgoda na udzielanie Komunii świętej na rękę była w istocie podobna do rezygnacji z języka łacińskiego jako języka liturgii - to po prostu ,,odrzucenie skarbu'' liturgii Kościoła.

mod/la nuova bussola quotidiana