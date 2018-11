Barcelona i Wenecja ,,spłyną krwią'' męczenników

Ks. Davide John z Pakistanu, który prezentował projekt iluminacji Wenecji wskazuje, że w jego ojczyźnie chrześcijanie żyją w codziennym strachu. Nawiązując do historii Asii Bibi, przypomina, że muzułmanie nie chcą z wyznawcami Chrystusa rozmawiać, nie chcą z nimi nawet wspólnie jeść czy czegoś się napić. Zauważa, że obowiązująca ustawa o tzw. bluźnierstwie sieje terror i sprawia, że przedstawiciele mniejszości obawiają się domagać poszanowania swych praw, by nie być oskarżonym o obrazę Mahometa. „Jesteśmy non stop indoktrynowani. Nawet na lekcjach matematyki dzieci zmuszone są do studiowania islamu. Chyba nie ma w Pakistanie chrześcijanina, na którego nie wywierano nacisku, by przeszedł na islam” – mówi ks. Davide John. Wskazuje, że chrześcijaństwo jest w Pakistanie latarnią w mroku fundamentalizmu. Zauważa, że symboliczne skąpanie Wenecji i Barcelony w krwi męczenników jest mocnym przypomnieniem światu o tym, że chrześcijanie wciąż są prześladowani i wezwaniem do modlitwy za nich.