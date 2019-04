Barbarzyńca z Lewica Razem: ,,Niech sku***** płonie''

,,Ważniejsza dla niektórych jest kupa cegieł oraz to co symbolizuje, a raczej wyobrażenia jakiegoś dziedzictwa kulturowego, niż fakt, że Twierdza Europa, superpolicyjne państwo handlujące bronią i wywołujące wojny jest odpowiedzialne za śmierć, cierpienie i ucisk milionów. Wolicie bronić romantycznych konstruktów takich jak kultura Europy, dziedzictwo, naród czy cywilizacja, podczas gdy są one cynicznie rozgrywane przez elity. Pal licho zabytki, i te fantazje co to z nimi zrobimy po rewolucji, jakby kiedykolwiek do niej miało dojść. Konserwacja starego porządku i jego symboli w obecnych czasach jest zwyczajnie obrzydliwa'' - czytamy we wpisie.