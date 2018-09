Barbara Nowacka atakuje SLD i Czarzastego i feministki ''chcą bronić PRLu''

"Zostawmy to, ja już nie chcę się zajmować ich problemami. Dzisiaj lewica SLD, zajmuje się polityką historyczną i obroną PRL-u. Nie chcę zajmować się obroną PRL-u, ponieważ uważam, że był to ustrój niesprawiedliwy, również niesprawiedliwy społecznie" - mówiła Barbara Nowacka komentując niechęć do współpracy z Sojuszem Lewicy Demkratycznej.