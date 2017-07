Czy mimo weta PiS uda się zreformować sądy? Barbara Dziuk dla Fronda.pl

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Roforma sądów postepowała wielkimi krokami, teraz wydaje się być wstrzymana, prawda?

Barbara Dziuk, klub parlamentarny PiS: Sejm co prawda uchwalił ustawę o reformie Sądu Najwyższego, jednak Prezydent RP, korzystając ze swoich uprawnień podjął decyzję o jej zawetowaniu.

Czy decyzja ta była dobra?

To dopiero czas pokaże. Przez 27 lat niestety utrzymywane status quo „nadzwyczajnej kasty”, doprowadziło do patologii w prowadzeniu spraw sądowych, jak i w orzekaniu wyroków. Polacy oczekiwali zmian od Rządu Prawa i Sprawiedliwości i dlatego w 2015r. zapowiedzi programowe sprawiły, że Polacy w demokratycznych wyborach dali wyraz temu i zagłosowali za zmianami oraz naprawą Państwa, co było w zapowiedziach przedwyborczych. Cieszę się, że mogę historycznie brać udział w definitywnym ostatecznym obalaniu komunizmu i podpisując się pod zmianami mogę wspólnie z większością sejmową zamykać niechlubne karty naszej historii oraz naprawiać wyrządzane zło społecznie. Wierzę, że pomimo aktualnego veta uda się wypracować i uchwalić dobre ustawy o SN i KRS, które ostatecznie zamkną patologie w nich występujące oraz odsuną złych sędziów od sprawowania przez nich funkcji. Ponadto jest dobry prognostyk na przyszłość bo Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o sądzie powszechnym, a zatem w instancjach sądowych, z którymi obywatele mają najczęściej do czynienia, zmiany nastąpią już teraz.

Momentami sytuacja w Sejmie była napięta, choć i tym razem opozycji nie udało się sporu wygrać, a PiS zanotował kolejny wzrost poparcia. O czym to świadczy?

Posłowie opozycji zachowywali się skandalicznie, agresywnie oraz prowokowali nas, żeby wywołać rękoczyny. Krzyki i brak kultury przy debacie sejmowej ze strony opozycji były bardzo nie na miejscu. Zawsze w przestrzeni politycznej i debacie nad kluczowymi reformami naszego państwa nie mogą brać góry argumenty siły nad siłą argumentów. Agresywne działania pokazują bezradność przeciwników broniących przywilejów „nadzwyczajnej kasty”. Skandaliczne zachowania przed Sejmem posłów opozycji powodowało próby wywoływanie burd, a w kilku przypadkach doszło nawet do rękoczynów. Wszystko w obronie przywilejów sędziów, choć Polacy nie mają wątpliwości, że reforma sądownictwa musi być przeprowadzona i dlatego Polacy dają wyraz zadowolenia w poparciu w sondaży dla PiS

Politycy opozycji, straszą że jak odsuną PiS od władzy, to wszyscy posłowie którzy głosowali za tą ustawa trafią do więzienia, co pani na tego typu groźby?

Zasadnicza sprawa Prawo i Sprawiedliwość wygrało w demokratycznych wyborach w 2015r. Wszelkie próby puczu ze strony opozycji, które nieudolnie dwukrotnie chciano przeprowadzić w Sejmie, naprawdę pokazują poziom autorów. Te sytuacje nie były przyjemne dla Posłów PiS, jak i dla wszystkich Polaków, którzy wspierali nas smsami, telefonami dodając otuchy. Osobiście również otrzymywałam mailami groźby, zastraszenia, aby wycofać podpis pod zmianami w ustawach o sądownictwie. Grożono nam sprawami sądowymi, że pójdziemy siedzieć itp., nie mówiąc o wulgaryzmach. Uważam z całą stanowczością, że tego typu proceder należy ukrócić i wyciągnąć konsekwencje od osób, które szerzą zachowania najwyższych lotów chamstwa i nienawiść. Ale czego można się spodziewać po ludziach, którzy są ślepi, głusi i przepełnieni całkowicie złą wolą do procesu naprawy naszej ukochanej Ojczyzny.

Czy sprawę reformy sądów mamy na jakiś czas za sobą?

Jak nam wiadomo Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał jedna ustawę o zmianach w sądownictwie, a dwie zawetował. Mamy jeszcze nad czym pracować. Jestem przekonana, że publiczna debata oraz praca szerokiego grona ekspertów doprowadzi do rozwiązań, których oczekują Polacy. Mam wielką nadzieję, że w końcu oprawcy komuny zostaną odsunięci z przestrzeni społeczno-politycznej oraz zapłacą za wyrządzone zło, a sądy muszą być wolne od niejednokrotnie złych praktyk krzywdzących ludzi. Reforma jest konieczna i oczekiwana. Liczę, że to nastąpi jak najszybciej. Gruba kreska niestety wytworzyła patologię we wszystkich dziedzinach życia. Niestety PO chciało doprowadzić, aby ich grupie ”żyło się lepiej”, zapominając o NARODZIE.

Jeden z portali zasugerował, patrząc na konflikty w Sejmie, aby każdy obywatel wybrał sobie posła i się za niego modlił. Czy inicjatywa ta jest dobra? Dlaczego?

Jest to bardzo cenna inicjatywa. W pełni ją popieram. Od zawsze modlę się za wrogów, ponieważ taka filozofia i wiara sprawia, że zło kruszeje i przełamują się bariery, które są nie do przejścia. A tym samym osiąga się sukces. „Zło zwyciężaj dobrem” tak nas uczy bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Za tę prawdę oddał życie. To jest dla nas przesłanie i przykład silnej wielkiej wiary, którą w wielu kwestiach polecam w myśl zasady, „aby działać tak, aby wydobywać z siebie i z innych to co najlepsze”. Jest też prawdą, że zło zwycięża wtedy, kiedy dobrzy ludzie nie robią nic. Wszystkim więc polecam działanie i idę dobra, życzliwości oraz duchowego wspierania się.

Dziękuję za rozmowę.