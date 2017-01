Barbara Dziuk dla Frondy: To nie pucz, a rozróba źle wychowanych dzieci poprzedniego systemu

reklama

fot: prywatne reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jak Posłowie PiS spędzają okres Bożego Narodzenia?

Barbara Dziuk, klub parlamentarny PiS: Święta Bożego Narodzenia, podobnie jak większość Polaków, spędzamy w rodzinnym gronie. Moja rodzina jest liczna, więc wigilia odbywa się u mnie. W tym roku do stołu zasiadło 11 osób – trzy pokolenia. Jedliśmy zupę grzybową, barszcz z uszkami, nie zabrakło karpia, obowiązkowo była serwowana kapusta z grzybami, kompot z suszu na deser, były też makówki i sernik. Po wigilii było wspólne kolędowanie. Moi synowie uczą się w szkołach muzycznych, zatem akompaniament mieliśmy profesjonalny. Nasz nastrój świąteczny został pogłębiony przez udział w Pasterce.



Czy jesteście wtedy wyłącznie w domach, czy pracujecie?

Okres Świąt Bożego Narodzenia spędzam najpierw z najbliższą rodziną, a potem spotykamy się w szerszym gronie dalszej rodziny. Czy pracuję? Mogę mówić tylko za siebie. Tuż przed Świętami obowiązków jest dużo – tych prywatnych i tych zawodowych. Trzeba to pogodzić. Problemy nie zważają na to, czy są święta, a w związku z tym trzeba je rozwiązywać i pracować na rzecz swojej społeczności. Grudzień jest czasem rozliczeń i zamykania wielu spraw. Przed Świętami i po nich pracuję na zwiększonych obrotach.

Jak ocenia Pani Poseł, to co robi dziś opozycja?

Należy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy ci, którzy przedstawiają się jako opozycja są opozycją? Ja tu widzę anarchistów dążących do destabilizacji, demagogów podbijających bębenka mediom i konkurujących w ilości i jakości w opluwaniu Polski. Wywołano problem wolności mediów, nie zauważając braku cenzury, bezkarności w szczuciu na władzę, bezkarności w zaczepkach personalnych, pełnej wolności, wykrzykiwania wulgarnych haseł, prawa do manifestacji i zgromadzeń – to są fakty. Należy zadać pytanie - jakiej jeszcze chce wolności tzw. opozycja? Jeszcze więcej wolności - na co powinniśmy się zgodzić? Na publiczną chłostę? Póki co, wszelkie dążenia tzw. opozycji są dążeniami do wewnętrznej destabilizacji kraju i destabilizacji na arenie międzynarodowej. Wywołany zamęt ma na celu zahamowanie pomocy rodzinom wielodzietnym, odebranie seniorom darmowych leków, wstrzymanie pomocy najniżej zarabiającym, powrót do wysokich pensji dla esbeków i powrót do prawa pozwalającego na bezkarne odbieranie dzieci rodzinom biednym, nie wspominając o powrocie do praktyk wykupywania kamienic i wyrzucania lokatorów na bruk. Ci nad którymi się pochylono w ostatnim czasie, traktowani przez POprzedników jak niewolnicy XXI w., zapewne nie są zwolennikami tzw. totalnej opozycji.

Czy wtedy kiedy zaczął się ten "spektakl" opozycji czuła się Pani bezpiecznie? Wszyscy pamiętamy, co działo się wtedy przed Sejmem. Czy faktycznie to wydarzenie można nazwać "puczem"? Jaki będzie finał tego co ma teraz ma miejsce?

Czy można czuć się bezpiecznie, gdy z oczu i gardeł tzw. opozycji wylewa się nienawiść? Wścieklizna tych, którzy umieją liczyć i wiedzą, jak wielkie przywileje stracili . Świadomość, że żyli w raju podarowanym im przez poprzednią władzę, a teraz go tracą, budzi w nich rozpacz. Rozpacz i tęsknota za banknotami o wysokich nominałach każe im wypowiadać tak absurdalne i piramidalne bzdury, w które na trzeźwo nie sposób uwierzyć. Jesteśmy świadkami obnażania się, ekshibicjonizmu moralnego, kiedy człowiek za pieniądze jest gotów opowiadać o święcie sześciu króli i nie czuje ani przez moment z tego powodu wstydu. Ci ludzie stają nadzy i bezbronni – ich przyodziewkiem były jedynie banknoty. Pozbawieni tego zaplecza stają się nikim. Jedynie posiadanie pieniędzy dawało im poczucie siły i wartości. Stąd ta teatralizacja, rodzaj spektaklu, udawanie męczenników. W zasadzie męczyli się do tej pory za miliony (przepraszam Wieszczu), a teraz będą musieli za tysiące…

Czy to był pucz?

Raczej rozróba źle wychowanych wychowanków poprzedniego systemu – dorosłe dzieci tupią nogami, bo ktoś im zabrał takie fajne zabawki. Gorzej stała się tragedia – jak można było komuś dać 500 zł na dziecko?! Takie jest myślenie tego biednego moralnie i etycznie środowiska tzw. totalnej opozycji. A tak naprawdę, to czego oni potrzebują najbardziej, to litość i miłosierdzie.

To co się działo przed Sejmem, to wstyd dla tzw. opozycji. Ten spektakl, to klapa. Histeria, wrzaski, race, podgrzewanie atmosfery – wszystko już było. To kolejny raz. Miłe to to nie było, ale pamiętać należy, że wieczny hałas jest nużący i w końcu znudzi się nawet tym, co hałasują. Rozejdą się zmęczeni sobą. Łabędziego śpiewu we własnym wykonaniu tzw. totalna opozycja będzie musiała wysłuchać sama.

Dziękuję za rozmowę.

1.01.2017, 12:30