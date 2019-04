Banki Leszka Czarneckiego. Porażający materiał A.Gargas

Zamiast bezpiecznych lokat – obarczone ryzykiem obligacje, zamiast zysków – utrata oszczędności życia, czyli jak banki kontrolowane przez oligarchę Leszka Czarneckiego rujnowały swoich klientów. Ujawniamy jak doszło do tego, że wiele osób zdecydowało się zainwestować dorobek życia w papiery wartościowe, których zakup wiązał się z dużym ryzykiem utraty części lub całości pieniędzy. Kto wiedział o tym, że doradcy Idea Banku namawiali klientów na zakup obligacji pod pozorem zawierania umów na lokaty bankowe? Dlaczego Idea Bank sprzedawał toksyczne obligacje GetBack, choć nie miał do tego uprawnień? Czy właściciel banku, miliarder Leszek Czarnecki poczuwa się do odpowiedzialności za nieuczciwe praktyki stosowane w należącej do niego instytucji? „Magazyn śledczy Anity Gargas” w czwartek o 22:20 w TVP1.