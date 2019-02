Bank Światowy: Ukraina dogoni Polskę za 50 lat

„Jest to niemal dwukrotnie więcej niż w Rosji i trzykrotnie więcej niż w Polsce. Udział dochodów najbogatszych osób w stosunku do PKB nie zmieniał się na Ukrainie od 2007 roku. Ogranicza to tworzenie możliwości ekonomicznych, uwalniających pełen potencjał kapitału ludzkiego” – czytamy w raporcie Banku Światowego. Według BŚ, majątek trzech najbogatszych Amerykanów odpowiada 1,4% PKB USA.