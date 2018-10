Bandycki napad we Wrocławiu za prawdę o pedofilii

W dniu 05.10 we Wrocławiu, w pobliżu placu Dominikańskiego, został napadnięty stojący w korku samochód fundacji Pro-Prawo do Życia, który ciągnął przyczepę z banerem o treści: „Stop pedofilii. Pedofila występuje do 20 razy częściej wśród homoseksualistów”.

Czynu dopuściło się dwóch zamaskowanych sprawców. Jeden ze nich nie mogąc wyrwać megafonu przyczepionego do dachu auta złamał go na pół. Drugi agresor pomazał sprejem obie strony przyczepki. Na szczęście kierowcy nie stała się krzywda. Zdarzenie zostało już zgłoszone na komisariat policji.

Wewnątrz samochodu znajdował się monitoring. Funkcjonariusze otrzymali nagrania z kamerki oraz zdjęcia sprawców. Czy monitoring uliczny również coś nagrał, dowiemy się po zbadaniu zdarzenia przez policję. Poniżej publikujemy nagranie z auta i prosimy o pomoc w rozpoznaniu sprawców.

Bandyci mogą mieć związek ze środowiskiem LGBT, które bardzo wrogo reagowało na pokazywane przez fundację treści.

– Już wcześniej pod adresem kierowcy były kierowane pogróżki. – mówi Adam Brawata, koordynator regionalny fundacji Pro-Prawo do Życia. – Między innymi pewna kobieta rzucała w kierunku kierowcy wulgarne groźby. Już na początku kampanii środowiska LGBT zaczęły akcję dezinformacyjną atakując nasz przekaz oraz zgłaszając zawiadomienie do prokuratury. Mimo tego kampania trwała dalej, w końcu po 2 tygodniach jazdy pojazd został zaatakowany. Auto jeździło mniej więcej stałymi trasami, więc do ataku można było się przygotować. Sam napad wyglądał na dobrze zorganizowany. Jeden bandyta zaatakował przyczepkę, a drugi megafon. Widać w tym ewidentny podział ról. Poza tym komu może przeszkadzać informowanie społeczeństwa o częstotliwości występowania pedofilii wśród homoseksualistów jeśli nie lobby LGBT, które dąży do akceptacji seksu z dziećmi? – dodaje Adam Brawata.

Wrogość środowisk homoseksualnych można było zobaczyć również podczas pikiety antypedofilskiej zorganizowanej na wrocławskim Rynku w dniu 04.10, gdzie organizator protestu został nawet opluty. Pod tekstem załączamy też link do artykułu i filmu na ten temat.

Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc przy rozpoznaniu sprawców napadu na samochód. Informacje można zgłaszać na policję lub do Fundacji Pro – Prawo do Życia.

https://youtu.be/_f_0KI16Zs8

https://gazetawroclawska.pl/pro-life-kontra-lgbt-we-wroclawiu-goraca-pikieta-zdjecia/ar/13549906

bb/stopaborcji.pl