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Banan dla chłopczyka i dziewczynki 29.04.2019, 8:45
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Banan dla chłopczyka i dziewczynki

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  • Wojtek Polak 29.4.19 9:02

    w tym całym POKO to sami debile. jak kolor skóry nie gra roli to po co ją ściągacie. to jakiś ukryty rasizm?.

  • ZERR0 29.4.19 9:02

    i żeby nie było głupich niedomówień
    https://www.youtube.com/watch?v=KmuFe3u1Rt0
    zgraja raszpli robi "banana blowjob" :D kurde, ona sa nienormalne.
    aż by się chciało skomentować wulgarnie, ale nie wypada.

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