Balcerowicz sporo zarobił za wykład dla GetBack

Jak się okazuje, Leszek Balcerowicz w dniach 12-13 października ubiegłego roku był gościem specjalnym GetBack Business Forum w Łodzi. Wirtualna Polska podała, że były wicepremier i prezes NBP zainkasował ogromne honorarium za swoje wystąpienie.

Według wp.pl Balcerowicz miał zainkasować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za wygłoszenie wystąpienia „Dług państwa, dług przedsiębiorstw i wpływ na Makroekonomię”.

Balcerowicz odnosząc się do tych doniesień stwierdził, że jego działalność polega między innymi na wygłaszaniu wykładów, tak w trybie akademickim, jak i dla firm. Wtedy to wygłasza je dla pracowników oraz klientów zamawiającego, co jest normalną praktyką na Zachodzie. Dalej dodaje, że podobnie było w przypadku GetBack:

„[…] dla którego pracowników i klientów w opisanym trybie, przedstawiłem 12 października 2017 wykład na grubo, zanim jakiekolwiek informacje nt. problemów finansowych tej firmy pojawiły się w sferze publicznej”.

