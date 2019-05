Balcerowicz: Kaczyński chce powrotu do PRL!!!

Były minister finansów Leszek Balcerowicz w skandaliczny sposób skomentował słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który odniósł się do atakowania Kościoła w Polsce. Balcerowicz stwierdził, że mamy do czynienia z… językiem PRL.

„ Kto podnosi rękę na Kościół, kto chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę – mówił w ubiegły weekend w Pułtusku prezes PiS Jarosław Kaczyński. – I powtarzam: Jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym katolikiem. Ale gdybym na przykład nim nie był, to mówiłbym to samo, bo to oczywistość. Bo co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest urbano-palikotyzm, nihilizm. Dlatego Kościoła trzeba bronić. To także obowiązek patriotyczny”.