Balcerowicz chce Trybunału Stanu dla... prezydenta Andrzeja Dudy

"(...) program naprawy Polski po ustrojowych zniszczeniach wyrządzonych Polsce przez PiS, musi obejmować po pierwsze, demokratyczne odsunięcie od prezydentury Andrzeja Dudy, po drugie, postawienie go co najmniej przed Trybunałem Stanu" - mówi w opublikowanym dziś filmie Leszek Balcerowicz.



Minister finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Leszek Balcerowicz, postanowił opublikować w sieci nagranie, które co najmniej szokuje. Balcerowicz domaga się Trybunału Stanu dla… prezydenta Andrzeja Dudy.

W ostatnich dniach Balcerowicz publikuje coraz bardziej radykalne wypowiedzi na temat sytuacji w Polsce. Tym razem chce, aby urzędującym obecnie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą, zajął się Trybunał Stanu:

„Mieliśmy wczoraj do czynienia z kulminacją antykonstytucyjnych, haniebnych działań Andrzeja Dudy, zmierzających do pozbawienia samodzielności konstytucyjny organ w postaci Trybunału Konstytucyjnego. Utwierdza mnie to w przekonaniu, podobnie jak i wielu z Was, że program naprawy Polski po ustrojowych zniszczeniach wyrządzonych Polsce przez PiS, musi obejmować po pierwsze, demokratyczne odsunięcie od prezydentury Andrzeja Dudy, po drugie, postawienie go co najmniej przed Trybunałem Stanu”

Dalej mówi z kolei:

„Uzasadnieniem pierwszego jest to, że gdy PiS będzie odsunięty od władzy, ale Andrzej Duda pozostałby prezydentem, to miałby możliwości blokowania ustrojowej odbudowy Polski. Uzasadnieniem drugiego punktu jest to, że jaskrawe łamanie konstytucji, graniczące ze zdradą stanu, musi być ukarane żeby się nie powtarzało”

Tutaj cały materiał:

22.12.2016, 21:10