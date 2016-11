Bądź Polakiem - poświęć życie Bogu i Polsce

reklama

reklama

„Wierni rozkazowi”

`W tym roku już po raz trzeci organizujemy „Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”. Zbieramy się w Bazylice Mariackiej w Krakowie, a więc miejscu przesiąkniętym wręcz historią i modlitwą Polaków. Wyczytujemy ok. 120 nazwisk tych, którzy oddali życie za Boga i Ojczyznę, niejednokrotnie nie znamy miejsca ich pochówku. Mieli zniknąć na zawsze w sposób fizyczny ale przede wszystkim z ludzkiej pamięci. Modląc się dziś za nich , przypominamy nazwiska naszych bohaterów i polecamy Bogu. To nasza powinność i honor.

W ubiegłym roku o wysłuchanie modlitw prosiliśmy Chrystusa Króla Wszechświata. W tym roku Zaduszki poprzedza oczekiwane od dziesiątków lat wyjątkowe wydarzenie ,intronizacja Chrystusa na Króla Polski w krakowskim Sanktuarium w Łagiewnikach. Jest to także ukoronowanie wysiłku i wielkiej ofiary krwi żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych, którzy walczyli i ginęli za taką właśnie Chrystusową Polskę. Przypomnę słowa zapisane w grypsie przez oczekującego na śmierć w więzieniu Mokotowskim płk Łukasza Cieplińskiego .

„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec.”

Wówczas słowa te Łukasz Ciepliński kierował do swego syna. Myślę, że są one adresowane także do nas. Jest to swoisty testament pokolenia żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę. To są nasi męczennicy. Krew przez nich przelana nie poszła na marne, po latach przyniosła owoce w postaci niepodległej Polski. To my teraz dalej musimy ponieść ideały i wartości, w których obronie Niezłomni przystąpili do walki. Musimy przenieść i zaszczepić nowym pokoleniom Polaków odwieczne wartości Bóg, Honor, Ojczyzna. Temu właśnie służy ta msza wspominkowa, podczas której przywołujemy często nieznanych bohaterów i męczenników polskiej sprawy. Łukasz Ciepliński prezes IV Zarządu WiN, a w prostej linii można powiedzieć ostatni komendant Polski Walczącej, wyraźnie mówił o co walczył on i tysiące innych. W grypsach więziennych niejednokrotnie odwołuje się do Chrystusa i Matki Boskiej. Inny fragment można potraktować jako wskazówkę, a że mamy do czynienia z dowódcą to także rozkazem wydanym każdemu z nas:

Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków [fragment nieczytelny] Bądź katolikiem, to znaczy pragni[j] poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katoli[k] to nie niedołęga, ale zdolny przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem. Przez wyks[z]tałcenie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne – by cele te móc realizować.

W innym grypsie kierowanym do syna, czytamy :

„..celami Twego życia to:

a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem.

b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować jej w życiu i wprowadzać w czyn.

c) służba ojczyźnie i narod[o]wi polskiemu [fragment nieczytelny]. Naród polski [fragment nieczytelny] i wolność. Dobrobyt i szczęście. Świat zapadł się [w] nienawiści, brudzie i złej woli. Potrzeba nowych myśli i właściwego rozwiązania, którą Chrystusowa Idea. Miłość i szczęście dostosować do potrzeb XX wieku. Trzeba potrzeby powyższe rozwiązywać w myśl danych zasad. Zasad, których istota często nie jest właściwie rozumiana przez nas.”

Wypełniając więc wolę i rozkaz pokolenia Niezłomnych- Wyklętych. 20 listopada w Krakowie powierzmy naszych bohaterów i ojczyznę Chrystusowi Królowi Polski.

Dariusz Walusiak organizator Akcji „Wykleci – Niezłomni. Przywróćmy pamięć naszym Bohaterom”

4

6.11.2016, 12:30