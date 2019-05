Babka lancetowata – i witalność wymiata!

Zewnętrznie liść babki stosowany jest na ukąszenia owadów, trudno gojące się rany, oparzenia, wrzody, skaleczenia, czyraki – umyte liście zgnieść i przykładać do rany. Z kolei odwar z liści babki samej lub z innymi ziołami łagodzi zapalenia pochwy i zapalenie spojówek.

Liście babki lancetowatej są bogate w śluzy, pektyny, garbniki, kwasy organiczne, flawonoidy i glikozydy o działaniu antybiotycznym, przeciwzapalnym i bakteriostatycznym. Poza tym witaminy A,C,K i szereg cennych minerałów w tym krzem, miedź , których brakuje we współczesnej żywności a są niezbędne

Składniki:

1 łyżka ususzonych liści babki lancetowatej

szklanka wrzącego mleka

1-2 łyżeczki miodu najlepiej wielokwiatowego, leśnego spadziowego z drzew iglastych lub lipowego

Liście babki lancetowatej wsypać do kubeczka, zalać wrzącym mlekiem i parzyć pod przykryciem 15-20 minut. Po odcedzeniu, do letniego naparu dodać miód.

W celu wzmocnienia pić 1 dziennie przed położeniem się do ciepłego łóżka. Podczas przeziębienia lub grypy stosować 2-3 razy dziennie.