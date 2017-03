Axel Springer takie listy do dziennikarzy wysyła... co tydzień!

reklama

Fot. CAMPUS OF EXCELLENCE via Flickr, CC BY 2.0 reklama

Wygląda na to, że informacja o liście szefa Axel Springer do polskich dziennikarzy to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Przedstawicielka koncernu medialnego w Polsce poinformowała, że pisze on do polskich dziennikarzy… co tydzień.

Przedstawicielka Axel Springer, Agnieszka Odachowska, napisała mail do TVP1, którym miała zamiar sprawę załagodzić. Wyszło jednak odwrotnie.

„Nie jest prawdą, by Mark Dekan w swoim cotygodniowym liście do pracowników określał jak powinien być opisywany wybór przewodniczącego Rady Europejskiej (…) W swoim liście Mark Dekan przypomniał pracownikom o wartościach, jakie reprezentuje Grupa Onet-RAS Polska: wolność, rządy prawa, demokracja i zjednoczona Europa”

- napisała Odachowska.

Czy mamy wobec tego rozumieć, że podobne instrukcje dziennikarze dostają raz w tygodniu?

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Axel Springer napisała "Mark Dekan w swoim cotygodniowym liście". Dwa samobóje w ciągu jednej doby? — Marcin Palade (@MarcinPalade) 17 marca 2017

Wydawca w swoim cotygodniowym liście... Nawet Hajdarowicz kumpel Grasia czegoś takiego nie robił co tydzień. A co teraz robi Peter Prior? pic.twitter.com/8bv6vxZT1h — Cezary „Trotyl” Gmyz (@cezarygmyz) 16 marca 2017

dam/Twitter,Fronda.pl



17.03.2017, 12:45