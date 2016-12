Awaria samolotu prezydenta Dudy!

reklama

W maszynie, którą prezydent RP Andrzej Duda wracał ze Szwecji, odkryto awarię.

Prezydent wracał ze Szwecji, gdzie odbył w ostatnich dniach wizytę dyplomatyczną. W rządowym samolocie, który wylądował we Wrocławiu, po lądowaniu odkryto usterkę, która sprawiła, że nie mógł on wyruszyć w dalszą drogę.

Samolotem mieli powrócić do Warszawy dziennikarze, a także biznesmeni, którzy towarzyszyli Dudzie w Szwecji. Tymczasem prezydent udał się do kopalni Rudna, w związku z tragedią jaka miała tam miejsce ostatnio.

Niestety rządowa maszyna z powodu awarii komputerowej nie mogła wystartować, o czym poinformował jeden z pilotów. Tym samym pasażerowie czekają na lotnisku na dalsze decyzje co do transportu do Warszawy.

