Awantura w TVP Info. Interweniowała ochrona

Wczoraj w trakcie nadawanego na żywo programu „Studio Polska” na antenie TVP Info doszło do awantury. Konieczna była interwencja ochrony.

Okazuje się, że ponownie jest to osoba z otoczenia Adama Słomki. Poprzednia podobna sytuacja miała miejsce w tym programie w połowie października ubiegłego roku, kiedy to Rafał Lipski z Inicjatywy Polskiej został kopnięty w plecy przez mężczyznę, który siedział za nim.

Mężczyzna ten miał na kolanach portret Adama Słomki. Kazano mu opuścić widownię a Adam Słomka oraz Zygmunt Miernik dostali zakaz wstępu do programu Magdaleny Ogórek i Jacka Łęskiego.

Wczoraj doszło do podobnej sytuacji – mężczyzna wtargnął do studia w trakcie programu i krzyczał o cenzurze stwierdzając m.in., że na krzesłach siedzą tam wynajęci statyści z Ukrainy. Jacek Łęski usiłował uspokoić mężczyznę, jednak konieczna była interwencja ochrony. Prowadzący zapowiedzieli też, że osoby z otoczenia Adama Słomki nie będą wpuszczane do programu.