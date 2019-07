Awantura w Superstacji. Śpiewak: Warzecha reprezentuje interesy Rosji. Będzie pozew?

- powiedział Śpiewak na antenie Superstacji, odnosząc się do Łukasza Warzechy.

Redaktor Grzegorz Jankowski, który prowadził program, stwierdził, że na to Śpiewak musiałby mieć dowody. Warzecha dodał:

„Powiedział pan coś, co spowoduje, że za chwilę wyjdę ze studia”.

„Obrażał pan mówiąc o skrajnym lewactwie, to milczałem. No to proszę wyjść. Niech pan wyjdzie”.