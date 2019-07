Awantura o pana Andrzeja. Arłukowicz publikuje kolejny film, ale czy to coś zmienia?

Poseł Platformy Obywatelskiej, Bartosz Arłukowicz, wzbił się na wyżyny żenady swoją rozmową z panem Andrzejem z Węgrowa, który skojarzył mu się z "typowym wyborcą PiS-u". Z wąsem, w dresie, to musi być "pisior". A jakie to śmieszne!

"Pani premier, wy tego nigdy nie zrozumiecie. To jest poza wami. My po prostu lubimy ludzi, my się do nich uśmiechamy, a nie wyśmiewamy. Chcieliście poznać pana Andrzeja? Jest z nami"-mówi poseł Platformy Obywatelskiej. Mężczyzna nazwany wczoraj przez Arłukowicza "najsłynniejszym wsparciem PiS-u w Węgrowie, mówi dziś: