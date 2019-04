'Autorytet' znów przemówił! Stuhr drwi z programu 500 Plus

Do wypowiadania mądrości na każdy temat polskich celebrytów prowokuje szczególnie rząd PiS. Będą np. chętnie bronić dziennikarzy, kiedy rząd chce zmienić zasady ich pracy w Sejmie (to przecież zamach na wolność słowa), ale kiedy za poprzedniego rządu ABW wtargnęła do redakcji poczytnego tygodnika, a funkcjonariusze wyszarpywali komputer ówczesnemu redaktorowi naczelnemu, Maciej Stuhr, Maja Ostaszewska, Krystyna Janda, Anja Rubik czy Daniel Olbrychski nie mieli za wiele do powiedzenia.