Autokefalia Ukrainy. Polska Cerkiew po stronie... Moskwy

Przypomnijmy, że po Chrzcie Rusi (988 r.) pierwszy Patriarchat miał siedzibę w Kijowie. Do Moskwy przeniósł się dopiero później. W 1448 r. uzyskał autokefalię od Patriarchatu Konstantynopolitańskiego.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wydał specjalny komunikat w tej sprawie. Stanowisko wydaje się dość zaskakujące. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oskarża duchownych Patriarchatu Kijowskiego i Autokefalicznej Cerkwi o to, że w ostatnim czasie "uczyniły wiele zła".

"Święty Sobór Biskupów zabrania duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno – modlitewne kontakty z „duchownymi” tzw. „Patriarchatu Kijowskiego” i tzw. „Autokefalicznej Cerkwi”, które w dotychczasowych działaniach uczyniły wiele zła”- czytamy w komunikacie Kancelarii. Rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przekonuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą, że stanowisko to i tak nie jest tak ostre, jak mogłoby się wydawać.

"Sytuacja na Ukrainie jest ciągle niejasna. Jest problem z tzw. patriarchą [Filaretem, metropolitą Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego - przyp, red.], ponieważ była to osoba, która była w ogóle zredukowana do stanu świeckiego, nagle została przywrócona z pominięciem Kościoła [rosyjskiego - przyp. red.], który ją do tego stanu sprowadził"- tłumaczy w rozmowie z dziennikiem ks. prof. Henryk Paprocki.