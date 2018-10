Auto Wałęsy na aukcji. Cena... zaskakująca

Na stronach jednego z najpopularniejszych polskich serwisów aukcyjnych wystawiono na sprzedaż zaskakujące auto. Jeszcze bardziej ciekawa jest jego cena. 100 tys. złotych – takiej kwoty sprzedawca oczekuje za… auto, które należało niegdyś do Lecha Wałęsy.

Jak podkreśla w rozmowie z „Super Expressem” właściciel samochodu, który pojawił się na aukcji o nazwie „Volkswagen Caravelle z historią”, cena nie jest przypadkowa:

„[…] wynika z obiecanych i nigdy nie danych przez prezydenta Lecha Wałęsę 100 milionów starych złotych dla każdego Polaka”.

To, co możemy kupić za tę kwotę, to zdezelowany Volkswagen, który niegdyś należał do pierwszego Przewodniczącego NSZZ Solidarność. Kwota, jaką będziemy musieli wyłożyć, będzie jednak wyższa – auto jest do generalnego remontu, a autor akcji podkreśla, że nie przedstawia ono sobą wartości użytkowej, a „jego wartością jest historia”.

dam/wprost.pl,"Super Express"