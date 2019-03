Austria włączy się w sprawę 'taśm Kaczyńskiego'?

Józef Wrona 16.3.19 11:49

Możliwe. Tylko ta zniżka byłaby możliwa wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od Rydzyka z podpisem minimum 2 biskupów. Mógłbym uzgodnić z Rydzykiem, że takie zaświadczenie byłoby płatne i póżniej by się on ze mną podzielił kasą tak żeby mój zysk był większy niż ta zniżka. Jego wyznawcy i tak będą myśleli, że to okazja!