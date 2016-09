Australia mówi jasno: Nie dla imigracji muzułmanów!

reklama

W Australii przeprowadzono badanie, z którego wynika, że połowa obywateli tego kraju jest przeciwna imigracji wyznawców religii islamskiej.

Prawie 50% ankietowanych poparłoby propozycję konserwatywnej senator Pauline Hanson, by zakazać imigracji muzułmanów do Australii, wynika z sondażu przeprowadzonego przez The Essential.

Inicjatywę poparłoby 60% wyborców liberalnych, 40% wyborców Partii Pracy i 34% wyborców Zielonych, co przekłada się 49% ogólnego poparcia dla zakazu. Głównym powodem jest obawa, że muzułmanie nie zintegrują się z australijskim społeczeństwem, drugi wymienianym jest zagrożenie terrorystyczne.

Do tej propozycji odniósł się komisarz ds dyskryminacji Tim Soutphommasane, który oskarżył inicjatywę o „normalizację rasizmu”.

emde/euroislam.pl

21.09.2016, 18:10