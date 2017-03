Augustyn Pelanowski: Rodzina patologiczna, która spodobala się Panu Bogu WIDEO

reklama

Od najmłodszych lat lubiłem się całować i lubiłem też, jak mnie całowano. Rodzice, siostry, a jak byłem nastolatkiem, to również dziewczyny.. - aż w końcu poszedłem do zakonu, ale nie wiem, czy można przyczynowo-skutkowy związek między tym znaleźć (..).

Jestem wdzięczny za swoje życie(..). Ono nie jest przecież kolekcją miłych wspomnień (..). Ze wszystkich tarapatów, na jakie się najczęściej sam naraziłem, wybawił mnie On, Wybawca. Z łona matki, gdyż miałem być abortowany.. nie boli mnie to w ogóle, przebaczyliśmy sobie.

Z łona rodziny, bo rzadko ta rodzina bywała Niebem, może częściej czyśćcem, niekiedy piekłem. Wybawił mnie ze środowiska kryminogennego, jakie gniło na moim blokowisku, z aresztu, nawet z izby wytrzeźwień, nawet z sali sądowej. Wybawił mnie od kariery artysty, bo bym - jako artysta - stoczył się niechybnie na dno - rzadko estetyka z etyką chodzą w parze. Wybawił mnie od niebezpiecznych ludzi, z destrukcyjnych uzależnień, od chorób, od depresji, od samozakłamania, od przywiązywania do rzeczy, od bezsensu.

I innych ludzi również wybawiał ode mnie, bo też bym ich ranił. Wreszcie, jestem Mu wdzięczny za tysiące spowiedzi, w których mi przebaczał. I co dalej? I przebaczał. I przebaczał.. Aż byłem zły na Niego, że jest dobry dla mnie. By prawdziwie być wdzięcznym, trzeba być świadomym swojej autentycznej historii, a nie tworzyć mity o swojej przeszłości. Albo mieć autentyczny wgląd w swoją rodzinę i w to, jak ona wygląda, a nie tworzyć mity o swojej rodzinie.

I teraz być może obrzucicie mnie kamieniami, ale kiedy patrzę na Biblię, to ja widzę, że pierwsza rodzina, która spodobała się Panu Bogu, rodzina Abrahama i Sary - to jest rodzina patologiczna. Druga rodzina - Izaaka i Rebeki - jest dysfunkcyjna. I trzecia rodzina - Jakuba - na to już nie ma określenia. I dlatego mam nadzieję, że jakakolwiek by rodzina nie była, Bóg potrafi z wdzięcznością to wszystko naprawić. Patrzę na Miriam i (..). [fragment wykładu O. Pelanowskiego- red.]

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania bardzo ciekawego wykładu Ojca Augustyna Pelanowskiego OSPPE na VI Ogólnopolskim Kongresie Małżeństw w Świdnicy.

źr. MalżeństwoRodzina/youtube.com

LDD

5.03.2017, 14:30