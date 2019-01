,,Atomowe'' sankcje na reżim Maduro, burza w Moskwie

Administracja amerykańska ogłosiła 28 stycznia decyzję o nałożeniu sankcji na PDVSA. To państwowy monopol naftowy Wenezueli, największa firma w tym kraju, zapewniająca największe dochody budżetowi państwa. Sankcje amerykańskie oznaczać mogą zablokowanie aktywów PDVSA wartych 7 mld dolarów. Przede wszystkim decyzja USA uderza w należącą do PDVSA spółkę Citgo, która zarejestrowana jest w Stanach Zjednoczonych w branży rafineryjnej. Amerykanie zapowiedzieli, że będzie mogła ta firma nadal prowadzić działalność w Wenezueli, ale pod warunkiem, że przychody trafią na zablokowane konta PDVSA, a więc pod kontrolę amerykańską. Nie ma wątpliwości, że USA realizują w ten sposób strategię przekierowania strumieni petrodolarów do ośrodka władzy w Caracas, który reprezentuje tymczasowy prezydent Juan Guaido. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego od razu po ogłoszeniu decyzji o sankcjach oświadczył, że polecił parlamentowi nominowanie nowej rady dyrektorów, która będzie zarządzać PDVSA, a także Citgo. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy w Wenezueli liczą na to, że wizja odcięcia reżimu od pieniędzy w końcu skłoni armię wenezuelską do porzucenia sprawy Maduro – Biały Dom raz jeszcze zaapelował o to do wojskowych przy okazji ogłoszenie decyzji o sankcjach.

Próba faktycznego przejęcia PDVSA zdenerwowała Moskwę nie tylko dlatego, że to osłabienie pozycji reżimu Maduro – tym bardziej, że aż jedna trzecia produkcji naftowej Wenezueli trafia do Stanów Zjednoczonych. Ostatnia decyzja amerykańska uderza bezpośrednio w rosyjskie interesy w Wenezueli. PDVSA jest winna Rosniefti 3,1 mld dolarów. Tyle dostała od Rosjan w ostatnich latach jako zapłatę z góry za dostawy ropy, które dopiero mają nastąpić. W ramach zabezpieczenia Rosnieft dostała mniejszościowe udziały w szeregu projektów wydobywczych w Wenezueli, a przede wszystkim, jako zastaw przy podpisaniu umowy na kolejny kredyt, 49,9 proc. udziałów w Citgo. Teraz to wszystko jest poważnie zagrożone. Nic dziwnego, że dosłownie kilka godzin po ogłoszeniu decyzji o sankcjach USA zareagowała Rosja. Szef MSZ Siergiej Ławrow oznajmił, że sankcje nałożone na koncern naftowy PDVSA są nielegalne i dodał, że restrykcje te są równoznaczne z próbą skonfiskowania przez Stany Zjednoczone państwowych aktywów Wenezueli. – Rosja podejmie wszelkie niezbędne działania, by wesprzeć administrację prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro – oświadczył Ławrow. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że amerykańskie sankcje są równoznaczne z próbą nielegalnej, otwartej ingerencji w sprawy wewnętrzne Wenezueli. Powiedział, że Moskwa analizuje znaczenie tych sankcji dla Rosji i zamierza wykorzystać wszelkie mechanizmy prawne do ochrony swoich interesów w Wenezueli.

