Atomowe czystki Kim Dzong Una? Nie żyje szef programu nuklearnego

W nocy zmarł jeden z najważniejszych polityków Korei Północnej Dzu Kiu Czang - poinformowała AFP, powołując się na północnokoreańską agencję KCNA. Dzu był jednym z szefów prowadzonego przez ten kraj programu rozwoju technologii nuklearnej.

"Naukowiec i profesor, który w znaczący sposób przyczynił się do wzmocnienia zdolności obronnych naszego kraju" - tak napisała KCNA o śmierci Dzu Kiu Czanga, który zmarł na pancytopenię, czyli chorobę krwi.

Według agencji AFP Dzu był kierownikiem w północnokoreańskim ministerstwem obrony i nadzorował rozwój broni jądrowej Korei Północnej oraz program budowy pocisków balistycznych.

W 2009 roku to on, kierował wystrzeleniem rakiety nośnej Unha 2, a także odegrał kluczową rolę w rozwoju dwóch rakiet Unha 3, wystrzelonych w 2012 roku i wycofanych w 2015 roku. Rakiety te, zbudowane na bazie pocisków balistycznych, miały służyć do wyniesienia na orbitę ziemską północnokoreańskich satelitów.

W 2013 roku został przez Stany Zjednoczone objęty indywidualnymi sankcjami za udział w rozwoju północnokoreańskiego programu nuklearnego.

