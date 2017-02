Atak w USA, samochód wjechał w tłum, wielu rannych

Co najmniej 28 osób zostało poważnie rannych, gdy samochód wjechał w tłum w Nowym Orleanie na południu Stanów Zjednoczonych. Wśród poszkodowanych są kilkuletnie dzieci. Do tragedii doszło, gdy ludzie oglądali paradę - jedną z wielu, jakie są organizowane w ostatnich dniach karnawału.

Według policji, większość rannych jest w stanie krytycznym. Liczba poszkodowanych nie jest ostateczna. Do zdarzenia doszło zaraz po rozpoczęciu parady. Według świadków, jeden z samochodów niespodziewanie objechał inny i z impetem wjechał w ludzi. Kierowca został zatrzymany przez policję. Sprawca zdarzenia - według na razie nieoficjalnych informacji - był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

#BREAKING Bystanders rushed to help the people in need. (Photo by @theadvocateno) #neworleans pic.twitter.com/xXBb0aDXaB