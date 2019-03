Atak w Anglii. Młodzież brutalnie pobiła kobietę, wzięli ją za Polkę

500+ na każde planowane dziecko 20.3.19 8:55

Jak Polkę lub Polaka zaatakują za granicą to wielkie larum z Waszej strony szanowna redakcjo Fronda portalu poświęcony- nie wiadomo przez kogo. Ale jak w Polsce zaatakują obcokrajowca to nic się nie dzieje, cisza na Frondzie, nie ma rasizmu w naszym kraju. Bardzo lubię waszą logikę, przemawia przez Was wtedy duch chrześcijaństwa. Tak trzymać.