Atak rosyjskich okrętów. Ukraina ogłosi stan wojenny?

Rosyjskie siły specjalne zajęły wczoraj trzy ukraińskie okręty na Morzu Azowskim. Poinformowała o tym marynarka wojenna, która wcześniej podała też, że do niektórych z jej okrętów w Cieśninie Kerczeńskiej Rosjanie otworzyli ogień. Trafione zostały dwa okręty, aż sześciu ukraińskich marynarzy jest rannych. Dziś o godzinie 15:00 w trakcie posiedzenia Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy ma zostać podjęta decyzja dotycząca wprowadzenia stanu wojennego. Zwrócił się o to do ukraińskiego parlamentu prezydent Petro Poroszenko.