Atak nożownika na dworcu w Warszawie! Trwa obława

„Na jeden z peronów Dworca Wileńskiego zostali skierowani policjanci i w momencie, kiedy poszukiwali osoby, która mogłaby mieć związek z atakiem, zauważyli mężczyznę, który zaczął uciekać. Wówczas oddane zostały strzały ostrzegawcze. Mężczyzna został zatrzymany, następnie jednak wykluczono, by mógł mieć udział w zdarzeniu. Działania trwają, poszukujemy sprawcy. Ofiara napaści żyje”.

Rzecznik podała, że z szyi ranionego mężczyzny tryskała krew. Powiedział, że zaatakował go nożownik, który uciekł. Policja udała się za nim w pościg, jednak do tej pory nie udało się go schwytać.