Atak na świątynię w Pakistanie. Nie żyje 20 osób

Autor: Khalid nichari (Praca własna) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], Wikimedia Commons

W sufickiej świątyni w północnym Pakistanie zamordowanych zostało 20 osób. Cztery osoby są ranne. Świątynię Mohammada Alego w prowincji Pendżab zaatakowali mężczyźni uzbrojeni w pałki i noże. Wśród zabitych są cztery kobiety.

Policja zatrzymała trzech podejrzanych, w tym dozorcę świątyni. Miał on się przyznać do zorganizowania ataku. Według policji mężczyzna może być chory psychicznie.



Sufizm to mistyczny prąd w islamie. Jego wyznawcy byli nieraz prześladowani przez muzułmańskich fundamentalistów, którzy uważają ich za heretyków.

Do podobnego ataku doszło w lutym 2016 roku. Wtedy zginęły co najmniej 72 osoby, a ponad 150 zostało rannych w zamachu samobójczym przeprowadzonym w świątyni sufickiej w mieście Sehwan w prowincji Sindh na południowym wschodzie Pakistanu.

yenn/IAR

2.04.2017, 10:36