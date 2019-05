Atak na rodzinę Morawieckiego. Dziennikarze i politycy ponad podziałami

Suweren 10.5.19 11:05

Chyba, że to dzieci Tuska - wtedy nic nie jest ohydne. Zupełnie, jak z porównaniem do Hitlra. Kiedy robi to TVP Tuskowi emitując transmisję na cały kraj, Frondel i Katotaliban dyskretnie milczą. Kiedy jakaś nikomu nieznana posłanka tym razem pod adresem Kaczyńskiego, wywołuje to świńte łoburzenie. Ot, twarz polskiego katolicyzmu i elektoratu PiS.