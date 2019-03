ATAK na polskiego księdza w Kanadzie. Duchownego obroniły... staruszki z laskami

Auferetur Inferunt Insaniam 28.3.19 17:57

No tak, niestety przyznawanie się do polskości bywa niebezpieczne.

Kiedyś byłem z bycia Polakiem dumny. Mówiłem: Przybywam z kraju wolności, solidarności, z kraju kreatywnych przekształceń olejów opałowych w napędowe, z kraju kreatywnego podejścia do VAT, a teraz co? Wszyscy kojarzą Polskę z ciemnogrodem i zaściankiem. Bieda. Więc teraz mówię niewyraźnie: I am from pholand. Czasem się udaje.