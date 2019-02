Atak na biuro Krystyny Pawłowicz!

wassa 26.2.19 13:02

No właśnie, to jest obraz tej totalnej opozycji, jewropejskiej! Też masz jakieś kompleksy ze swoim wzrostem? A może coś nie tak z rozumkiem? Ta twoja agresja słowna, ta nienawiść i pogarda dla lepszych jest wystarczającym dowodem na to, o czym piszę. Możesz mnie teraz wyzywać. Mam cię w nosie, bo jakbym napisała, że mam tam, gdzie mam, to byś się ucieszył!