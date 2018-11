Atak lewicy na powieść ,,Antychryst'' Pawła Lisickiego

Nakładem wydawnictwa Fabryka Słów (największego i najbardziej prestiżowego wydawcy powieści z gatunków fantastyki) ukazała się doskonała powieść „Epoka Antychrysta” Pawła Lisickiego, w której znany polski apologeta katolicyzmu przedstawił przerażającą i niestety prawdziwą wizje tego do czego doprowadzą patologie posoborowe w Kościele. Jak można było się spodziewać okazało się to bolesne dla przeciwników Kościoła, którzy przeprowadzili skoordynowany atak na powieść i jej autora. Powieść „Epoka Antychrysta” została skrytykowana na łamach kierowany do groteskowej opozycji lewicowych portali „Oko press” i „Na temat”.

W tekście „Hujko, Cipko, Pupko. Co ma w głowie publicysta prawicy [POWIEŚĆ LISICKIEGO]” Jakub Szymczak jest zbulwersowany tym, że Paweł Lisicki opisał w swojej powieści Jezusa „na krzyżu z penisa, seks na Placu Świętego Piotra, dzieci zmuszane w szkole do onanizmu”. Z emocji lewicowego publicysty widać, że jest mu obca wiedza o otaczającym nas świecie – wystarczy przypomnieć, że nie w powieści a w naszej codzienności znany polskojęzyczny muzyk Nergal opublikował w internecie filmik na którym śpiewał do figurki Jezusa ukrzyżowanej na penisie, w Warszawie ekolodzy kręcący pornografie planowali kopulować pod tęczą (narodowcy jednak do tego nie dopuścili), a standardy edukacji ONZ postulują by uczyć onanizmu dzieci w przedszkolach.

Lewicowego publicystę w powieści Lisickiego bulwersuje między innymi opis nagiej demonstrantki zachęcającej by z nią kopulować (zapewne lewicowy publicysta nie słyszał o nagich protestach lewaczek z grupy Femen, ani o kopulacji w celach politycznych organizacji ekologicznej Fuck for Forest).

W swoim artykule lewicowy publicysta sugeruje, że drastyczne opisy w powieści to wyraz fantazji seksualnych Pawła Lisickiego, którego „dotychczasowe książki („Luter. Ciemna strona rewolucji”, „Kto zabił Jezusa?, „Dżihad i samozagłada Zachodu”) jasno określały go jako konserwatywnego katolika” - zapewne lewicowy publicysta nie rozumie czym jest powieść, powieść science fiction i antyutopia, i po przeczytaniu „Folwarku zwierzęcego” doszedł by do wniosku, że George Orwella chciałby być świnią szadzącą innymi zwierzętami.

Według lewicowego publicysty „Epoka Antychrysta” Pawła Lisickiego to powieść niedorzeczna, nielogiczna, pozbawiona linearnej akcji, zideologizowana, prymitywna, wulgarna - „bardzo zła literatura”.

Boli lewicowego publicystę zawarta w „Epoce Antychrysta” Pawła Lisickiego krytyka patologii modernistycznych w Kościele katolickiego i tego jak doprowadzą one do wyrzeczenia się przez duchownych wiary w Boga i akceptacji dla wszelkich seksualnych perwersji. Postawa lewicowego publicysty jest całkowicie zrozumiała, Kościół katolicki jest barierą dla lewicowej dyktatury, i dziś lewica by móc terroryzowali ludzi stara się zniszczyć katolicyzm - od środka szerząc w nim destrukcyjne modernistyczne herezje. I tacy katolicy jak Paweł Lisicki, którzy doskonale wskazują co jest herezją i do czego herezje doprowadzą, są przeszkodą w niszczeniu katolicyzmu. O skuteczności działalności Pawła Lisickiego świadczy to z jaką skoordynowaną wrogością spotkała się jego książka na lewicy.

W swojej recenzji lewicowy publicysta oskarża Pawła Lisickiego o pisanie pornografii i zapewne propagowanie pedofilii. Według lewicowego publicysty „wyobraźnia Lisickiego nie boi się nawet zarzutu pedofilii. „W ramach nowego systemu wprowadzono stały trening seksualny w klasach, gdzie pod nadzorem psychologów dzieci miały się obnażać, masturbować i opowiadać o swoich odczuciach. Chłopcy mieli chodzić w sukienkach, przezroczystych majteczkach i stanikach, ćwiczyć nakładanie makijażu i malowanie paznokci. Dziewczynki pojawiały się w bokserkach i bluzach. Nauczyciele zachęcali też chłopców do kucania podczas oddawania moczu, dziewczynki miały to robić na stojąco”. Oburzenie lewicowego publicysty świadczy o tym, że nie posiada on jakiejkolwiek wiedzy o tym co się dzieje w szkołach na zachodzie i co zaczyna się dziać w Polsce – gdyby lewicowy publicysta wiedział cokolwiek o rzeczywistości to oskarżał by Pawła Lisickiego nie o zboczoną wyobraźnie tylko o plagiat wytycznych ONZ w sprawie edukacji seksualnej dzieci powyżej 4 lat w przedszkolach.

W swojej recenzji lewicowy publicysta stwierdza, że w książce „Epoka Antychrysta” Pawła Lisickiego „wszystko kręci się wokół seksu i płciowości. (...) Skala tej perwersji sprawia, że trudno nie zapytać o powody takiego nagromadzenia obscenicznych wizji w głowie autora”. Odpowiadając lewicowemu recenzentowi na jego pytanie, trzeba nic nie mającemu elementarnej wiedzy o świecie lewicowemu recenzentowi przypomnieć, że rewolucja seksualna od dziesięcioleci jest jednym z podstawowych sposobów jakimi lewica niszczy podstawy zachodniej cywilizacji, rozbijając naturalne wspólnoty takie jak miłość romantyczna, rodzina, naród, kultura czy wiara. Ludzie zdemoralizowani lewicowa rewolucja seksualną żyją tylko po to by zaspakajać swoje perwersyjne pragnienia seksualne, które narzuciła mi jako wzór postępowania lewica. Takie opętane seks uzależnieniami jednostki, są wykorzenione, słabe, niezorganizowane, niezdolne do obrony swoich praw i wolności przed lewicową tyranią.

Lewicowy recenzent kpi z intrygi opisanej w powieści (w której, za pomocą fałszywej kości Jezusa papież antychryst chce udowodnić, że Jezus nie zmartwychwstał). Widać, że lewicowy recenzent nie ma też minimalnej wiedzy na temat promowanych na łamach lewicowych mediów rzekomych dowodów na to, że katolicyzm się myli – w tym o tym jak lewicowe media nagłaśniały apokryf „Ewangelii Judasza” czy rzekome Ossuarium Jakuba).

Oczywiście lewicowy recenzent obowiązkowo dostrzegł rzekomy antysemityzm autora powieści. Jak można przeczytać w artykule na lewicowym portalu „jest też – a jakże – element antysemicki. Jedyny Żyd, rabin Abraham Wyprawka, postanawia wykorzystać uległość papieża wobec innych wyznań, i dzięki temu udaje mu się odbudować świątynię jerozolimską. Jest oczywiście chciwy”.

W opinii lewicowego publicysty powieść Lisickiego „pokazuje, jak wygląda prawicowa wizja lewicy oraz postępu. Jest jak żywcem wyjęta z putinowskiej propagandy o krajach skandynawskich. Choć w Szwecji czy Norwegii żyje się najlepiej na świecie, to w ujęciu rosyjskich propagandzistów są to kraje upadłe, opanowane przez imigrantów i zdominowane przez homoseksualistów, którzy deprawują dzieci. Rodzin już nie ma, zastąpiło je państwo. Zupełnie jak u Lisickiego, gdzie dzieci odbiera się rodzicom”. Lewicowy publicysta podkreśla, że powieść Lisickiego skrytykował też „Przewodnik Katolicki”.

„Epoka Antychrysta” Pawła Lisickiego została potępiona również na łamach lewicowego portalu „Na temat” w artykule Bartosza Świderskiego „Trzej Królowie gwałcący kobietę i chłopcy w majteczkach... Zajrzeliśmy do nowej książki autorytetu prawicy”. Według lewicowego recenzenta „powieść Pawła Lisickiego "Epoka Antychrysta" (...) to twórczość wyjątkowo niesmaczna”, infantylna.

Zdaniem lewicowego recenzenta „w "Epoce Antychrysta" Paweł Liskicki dał taki upust swej fantazji, że wyszły z tego głównie wyuzdane wizje erotyczne i skrajnie wulgarne okazje do wyżycia się na osobach o innych przekonaniach”.

Co fascynujące obaj lewicowi publicyści cytują na łamach „Na temat” i „Oko press” dokładnie te same fragmenty powieści tak jakby każdy pisał swoja recenzje, w ramch skoordynowanej akcji, według tej samej instrukcji (zawierającej scenę z nagą demonstrantką, masturbacją w szkołach, demoralizacją kleryków, nazwiska bohaterów kojarzące się z obecnie żyjącymi hierarchami).

Powieść „Epoka Antychrysta” zrecenzowałem miesiąc temu na Frondzie.

