Atak imigranta na nauczyciela w polskiej szkole

W jednej z podwarszawskich szkół imigrant pochodzenia czeczeńskiego zaatakował nauczyciela.

Imigrant przyszedł do szkoły w Górze Kalwarii w związku z wcześniejszym incydentem z udziałem uczniów placówki. Jak donosi portal niezalezna.pl, na początku kwietnia dwóch uczniów szkoły posprzeczało się w autokarze podczas wycieczki. Niedługo potem doszło do spotkania ich rodziców z nauczycielem. Wraz z rodzicami jednego z chłopców do szkoły przybył ich kuzyn. Mężczyzna narodowości czeczeńskiej zaatakował nauczyciela i rozbił mu okulary.

Czeczen miał do niedawna zamieszkiwać w jednym z podwarszawskich ośrodków dla obcokrajowców. Starał się bezskutecznie o status uchodźcy.

O sprawie powiadomiono policję. Obecnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Policja apeluje o pomoc do osób, które mogłyby udzielić informacji dotyczących incydentu.

25.04.2017, 11:32