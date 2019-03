Astrolog wskazał przyszłego prezydenta Ukrainy

„W dniu wyborów – 31 marca – w wyborach można spodziewać się agresywnych fałszerstw, oszustw, wobec czego wynik pierwszej tury wyborów może wstrząsnąć Ukraińcami – okaże się on po prostu fantastyczny. Wynik po prostu nas zaskoczy, ponieważ sondaże kandydatów, które pokazują firmy socjologiczne przed 31 marca, będą radykalnie różne od tego, które przyniosą wybory – powiedział w komentarzu do Glavreda.

„Merkury w koniunkcji z Neptunem tuż przed 31 marca wskazuje, że największe fejki i fałszywe informacje zostaną wrzucone do przestrzeni informacyjnej przed głosowaniem. To jest dobre dla obecnego prezydenta, ponieważ w uczciwy sposób nie jest w stanie wygrać. Ponadto, gdy Słońce jest w znaku Barana, ludzie nie kierują się rozumem, ale uczuciami i emocjami, tak więc większość będzie podejmować decyzje impulsywnie. W rezultacie, nagle w ostatniej chwili ludzie mogą głosować na kandydata, na którego nie zamierzali oddać głosu”- dodał.

Jeśli chodzi o możliwość zamieszek, starć w ukraińskich miastach w dniu wyborów, czy zaostrzenia sytuacji w Donbasie, to według Rossa nie należy się tego spodziewać.

„31 marca będzie raczej spokojnym dniem. To jest dzień Żółwia według kalendarza księżycowego. Dlatego do zaostrzenia sytuacji najprawdopodobniej nie dojdzie. Wręcz przeciwnie, będą to najbardziej spokojne dni – podsumował.